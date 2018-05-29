ArcelorMittal решила продать африканского металлотрейдера

Компания ArcelorMittal South Africa (AMSA) решила продать 50% акций торгового и логистического холдинга Macsteel International Holdings B.V. (MIHBV).

Об этом пишет Bloomberg.

Покупателем выступает зарегистрированная в Люксембурге компания Macsteel Holdings Luxembourg (MacHold), которая владеет оставшимися 50% MIHBV. В AMSA отмечают, что Macsteel Holdings заплатит $220 млн. Это больше, чем рыночная капитализация компании в Йоханнесбурге, оценивающаяся в примерно $197 млн.

В AMSA также добавили, что продажа ее холдинга в Macsteel International поможет аккумулировать наличные деньги для укрепления своего баланса. Средства будут также использованы для пополнения оборотного капитала..

"Инвестиции больше не считаются основным активом для AMSA", - сказано в сообщении.

Издание также отмечает, что в то время как мировые производители стали, включая материнскую ArcelorMittal, в течение последних двух лет пользуются лучшими рыночными условиями, южноафриканская компания пострадала от слабого внутреннего спроса, давления со стороны импорта и волатильности в обменном курсе рэнда.

MIHBV – трейдерская компания по продажам стали. Была основана в 1997 году как общее предприятие Macsteel Holdings Luxembourg S.à.rl (ранее Macsteel Holdings Proprietary Limited) и ArcelorMittal South Africa Limited.