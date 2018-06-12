АМКУ проиграл крупнейшему оператору дело о разговорах клиента – СМИ

Хозяйственный суд города Киева встал на сторону мобильного оператора Киевстар в споре с Антимонопольным комитетом (АМКУ), который оштрафовал оператора на 54 тыс. грн за непредоставление информации об переговорах одного из клиентов компании.

Об этом liga.net сообщили источники в Киевстар и АМКУ.

При этом, как сообщил источник в Комитете, АМКУ намерен оспорить это решение в суде.

Напомним, что в конце ноября 2017 года АМКУ оштрафовал Киевстар на 54,4 тыс. грн за неподачу информации комитета.

При этом сам оператор заявил, что АМКУ спрашивал у него информацию, касающуюся телефонных переговоров одного из субъектов хозяйствования, и пообещал обжаловать решение комитета.

Помимо этого, 15 декабря прошлого года АМКУ оштрафовал Киевстар на 21,3 млн грн за недобросовестную конкуренцию.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня этого года 26,5 млн абонентов. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом – до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,2 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.