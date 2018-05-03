АМКУ оштрафовал владельца Blockbuster и Ocean Plaza

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Компании бизнесмена предоставляли Антимонопольному комитету недостоверную информацию относительно конечного бенефициара
Фото: Игорь Тышенко/Forbes Украина

Компании бизнесмена предоставляли Антимонопольному комитету недостоверную информацию относительно конечного бенефициара

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал киевского бизнесмена Вагифа Алиева на 272 тыс. грн за предоставление недостоверной информации.

Об этом говорится в решениях АМКУ от 19 апреля передают Українські Новини.

В частности, в 2015 году шведская компания Eternity International AB получила разрешение на получение контроля над кипрской компанией Darmi Holdings, а в 2016 году - над киевской компанией Арена-Капитал.

После этого в АМКУ поступила заявка шведской компании Стадис АБ на получение контроля над киевской компанией Укрсоцстройинвест.

При этом в заявке значилось, что конечным бенефициаром компаний Стадис АБ и Eternity International AB является гражданин России Вагиф Алиев. В заявках Eternity International AB данная информация отсутствовала. Таким образом, компания предоставила АМКУ недостоверную информацию.

В решении АМКУ отмечается, что по состоянию на текущий момент Eternity International AB находится в состоянии ликвидации.

За предоставление недостоверной информации комитет оштрафовал Алиева на 136 тыс. грн.

Кроме того, в 2013 году компания Нортвок АБ получила разрешение на получение контроля над киевскими компаниями Киевхимпостач и Инвестстрой-Гарант. Конечным бенефициаром Нортвок АБ является Алиев, информация об этом не значилась в заявке компании. АМКУ также оштрафовал бизнесмена на 136 тыс. грн за данное нарушение.

Отметим, что Алиев является инвестором ТРЦ Blockbuster Mall, Ocean Mall и Lavina Mall в Киеве, также он намерен построить крупный торгово-развлекательный центр возле станции метро Лесная.

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