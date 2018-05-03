АМКУ оштрафовал владельца Blockbuster и Ocean Plaza

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал киевского бизнесмена Вагифа Алиева на 272 тыс. грн за предоставление недостоверной информации.

Об этом говорится в решениях АМКУ от 19 апреля передают Українські Новини.

В частности, в 2015 году шведская компания Eternity International AB получила разрешение на получение контроля над кипрской компанией Darmi Holdings, а в 2016 году - над киевской компанией Арена-Капитал.

После этого в АМКУ поступила заявка шведской компании Стадис АБ на получение контроля над киевской компанией Укрсоцстройинвест.

При этом в заявке значилось, что конечным бенефициаром компаний Стадис АБ и Eternity International AB является гражданин России Вагиф Алиев. В заявках Eternity International AB данная информация отсутствовала. Таким образом, компания предоставила АМКУ недостоверную информацию.

В решении АМКУ отмечается, что по состоянию на текущий момент Eternity International AB находится в состоянии ликвидации.

За предоставление недостоверной информации комитет оштрафовал Алиева на 136 тыс. грн.

Кроме того, в 2013 году компания Нортвок АБ получила разрешение на получение контроля над киевскими компаниями Киевхимпостач и Инвестстрой-Гарант. Конечным бенефициаром Нортвок АБ является Алиев, информация об этом не значилась в заявке компании. АМКУ также оштрафовал бизнесмена на 136 тыс. грн за данное нарушение.

Отметим, что Алиев является инвестором ТРЦ Blockbuster Mall, Ocean Mall и Lavina Mall в Киеве, также он намерен построить крупный торгово-развлекательный центр возле станции метро Лесная.