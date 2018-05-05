Акции Apple подорожали до нового рекорда

Акции американского технологического гиганта Apple достигли рекордного уровня после новостей о том, что компания Berkshire Hathaway, подконтрольная Уоррену Баффетту, купила еще 75 млн акций.

В ходе торгов на бирже Nasdaq акции Apple подорожали до отметки в $183,87, сообщает Bloomberg.

В пятницу, 4 мая, в 21:14 по Киеву, обыкновенная акция Apple стоила $183,49, подорожав на 3,73%. Капитализация компании превысила $931 млрд.

О том, что компания Баффетта увеличила долю в Apple, в пятницу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление миллиардера. Berkshire Hathaway ранее владела 170 млн акций техгиганта. Последняя сделка позволит Berkshire Hathaway обойти State Street Corporation и стать третьим по величине инвестором Apple.

Ранее профильный англоязычный портал AppleInsider сообщал со ссылкой на главу Apple Тима Кука, что американская компания подтвердила запуск Apple Pay в Украине уже в ближайшие месяцы.