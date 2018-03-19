Агробизнес в Украине: БОЛЬШАЯ ИГРА

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Агробизнес в Украине: БОЛЬШАЯ ИГРА

Основные тенденции агробизнеса в Украине и потенциальные возможности его развития

 

 Денис Лысенко, управляющий партнер, AEQUO   Денис Лысенко, управляющий партнер, AEQUO

"Основываясь на нашем опыте, повестку дня игроков аграрного рынка сегодня формирует широкая палитра тем: от ежедневной борьбы с элементами “черного” и “серого” рынка (в вопросах формирования и защиты налогового кредита от часто необоснованных претензий фискальных и правоохранительных органов, а также неувядающей борьбы с контрафактом) до поиска креативных и концептуально новых путей повышения операционной эффективности и стратегического развития в сфере AgTech, над чем уже активно работают как лидеры рынка, так и их амбициозные последователи". 

 

   Анна Бабич, партнер, AEQUO

"Агро — это одна из наиболее динамичных индустрий в области слияний и поглощений. Активность в основном проявляют крупные агрохолдинги, которые продолжают наращивать земельные банки и увеличивать мощности по хранению зерновых за счет малых и средних хозяйств". 

 

   Юлия Кирпа, партнер, AEQUO 

"Создание рынка земли в результате отмены моратория на про­дажу земель сельскохозяйственного назначения станет важ­ным фактором для притока иностранных инвестиций в агро­сектор Украины. Возможность приобретения земли в собствен­ность инвестором существенно снизит риск утраты контроля над ключевым активом агробизнеса, повысит привлекатель­ность инвестиций в отрасль и кардинально увеличит возможно­сти агрокомпаний для привлечения долгового и акционерного капитала, как на внутренних, так и на международных рынках".  

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Авторами справочника являются TOP LEAD  и Latifundist.   

Экспертный партнер справочника – юридическая фирма AEQUO


AEQUO названа юридической фирмой года региона по версии The Lawyer European Awards 2017, юридической фирмой года в Украине согласно Chambers Europe Awards 2016 и одной из самых инновационных юридических фирм в Европе согласно FT Innovative Lawyers 2015‑2017.   

 

  

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