Агробизнес в Украине: БОЛЬШАЯ ИГРА

Основные тенденции агробизнеса в Украине и потенциальные возможности его развития
Денис Лысенко, управляющий партнер, AEQUO
"Основываясь на нашем опыте, повестку дня игроков аграрного рынка сегодня формирует широкая палитра тем: от ежедневной борьбы с элементами “черного” и “серого” рынка (в вопросах формирования и защиты налогового кредита от часто необоснованных претензий фискальных и правоохранительных органов, а также неувядающей борьбы с контрафактом) до поиска креативных и концептуально новых путей повышения операционной эффективности и стратегического развития в сфере AgTech, над чем уже активно работают как лидеры рынка, так и их амбициозные последователи".
Анна Бабич, партнер, AEQUO
"Агро — это одна из наиболее динамичных индустрий в области слияний и поглощений. Активность в основном проявляют крупные агрохолдинги, которые продолжают наращивать земельные банки и увеличивать мощности по хранению зерновых за счет малых и средних хозяйств".
Юлия Кирпа, партнер, AEQUO
"Создание рынка земли в результате отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения станет важным фактором для притока иностранных инвестиций в агросектор Украины. Возможность приобретения земли в собственность инвестором существенно снизит риск утраты контроля над ключевым активом агробизнеса, повысит привлекательность инвестиций в отрасль и кардинально увеличит возможности агрокомпаний для привлечения долгового и акционерного капитала, как на внутренних, так и на международных рынках".
Авторами справочника являются TOP LEAD и Latifundist.
Экспертный партнер справочника – юридическая фирма AEQUO.
AEQUO названа юридической фирмой года региона по версии The Lawyer European Awards 2017, юридической фирмой года в Украине согласно Chambers Europe Awards 2016 и одной из самых инновационных юридических фирм в Европе согласно FT Innovative Lawyers 2015‑2017.
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