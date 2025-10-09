В современном мире, где аграрная индустрия постоянно меняется под влиянием технологий, Агросем определяет человеческий капитал как главную движущую силу собственного развития и конкурентного преимущества. Для компании инвестиции в людей — это не только стратегия, а миссия, которая формирует ее будущее и всей отрасли.

Инновации остаются в центре фокуса компании: внедрение технологий машинного обучения, оптимизация производственных процессов, партнерские проекты с университетами — все это формирует экосистему, где идеи сотрудников и студентов становятся реальными решениями для агробизнеса. Как один из лидеров отечественного AgriTech компания системно исследует, изучает и внедряет передовые мировые технологии, чтобы украинские агрохозяйства становились более конкурентоспособными. Миссия «Агросем» — способствовать развитию людей и технологий, создавая среду, в которой каждый может расти вместе с компанией. Как говорит команда руководства: «Мы верим, что инвестиции в образование, партнерства и поддержку людей — это зерно, которое дает лучшие урожаи для будущего агросферы Украины».

Татьяна Лоза, HRD «Агросем»:

«Агросем — это поле для роста сотрудников и наших клиентов. В этом году компания отметила свое совершеннолетие: 18 лет непрерывного обучения, совместных проектов с университетами и бизнес-школами, менторства студентов, поддержки коллег в карьерном росте, привнесения инноваций в аграрную отрасль и поддержки в развитии наших клиентов. И сегодня каждая дискуссия о дальнейшей стратегии развития Агросем — это в том числе о развитии человеческого капитала, о новых мощных программах обучения, поддержке и партнерстве».

Образовательная экосистема: как Агросем формирует поколение агроинноваторов

Более 30 партнерских образовательных учреждений, среди которых аграрные университеты, технические вузы и профтехучилища, — это не просто база потенциальных желающих практикантов. Это среда развития, созданная компанией для поиска и поддержки будущих специалистов агросферы.

Уже стало традицией сотрудничество с 21 учебным заведением, что обеспечивает студентам возможности прохождения практики, участия в проектах, посещения сервисных центров и прослушивания лекций ведущих экспертов отрасли. Во время студенческих мероприятий, таких как Uni-Biz Bridge, Leaders Day, Economist Career Way, молодежь знакомится с особенностями современного агробизнеса и потенциальным работодателем.

Особое место в компании занимает Школа сервисных инженеров — главный проект, созданный для студентов профессионально-технических училищ. За пять лет более ста участников завершили обучение в школе, а только в 2024 году 12 выпускников присоединились к команде компании. Программа предлагает техническую подготовку, наставничество и практику в сервисных центрах компании. Это яркий пример того, как бизнес формирует не просто рабочие места, а целую экосистему для профессионального развития.

Школа сервисных инженеров / Фото: Агросем

Еще одним важным направлением является сотрудничество с университетами. С 2018 года Украинский католический университет (УКУ) выступает партнером компании «Агросем», которая предоставляет студентам стипендии, приобщается к благотворительным аукционам в пользу университета и инициирует новые совместные проекты. В 2024 году студенты УКУ выполняли задание по применению технологий машинного обучения для оптимизации запасов в отделе запчастей компании. Самые успешные имели возможность наблюдать, как их идеи реализуются в реальной бизнес-среде.

Партнерства с UGEN, StudPoint, проектом «Агрокебеты» и участие в AgriTech Hackathon подтверждают: Агросем развивает молодых специалистов не формально, а через живое взаимодействие, совместную работу и менторство.

Агрокебеты / Фото: Агросем

Образование и поддержка защитников: восстановление через профессию

Для «Агросем» поддержка тех, кто защищает Украину, — не разовая инициатива, а часть корпоративной культуры. 30 сотрудников компании, это 4,2% команды, мобилизованы или ушли добровольцами на фронт. Компания поддерживает их и их семьи через комплексную программу помощи: ежемесячные выплаты в размере заработной платы (в планах с 2026 года — переход на фиксированную сумму выплат для обеспечения справедливости между всеми защитниками), ежегодные выплаты на обмундирование, материальную помощь на лечение, разовые выплаты семьям (в частности, 20 000 грн на ребенка и 50 000 грн в случае гибели работника). Мобилизованные имеют доступ к бесплатной психологической поддержке, компания помогает их военным подразделениям, организует подарки к праздникам и постоянно поддерживает связь с семьями.

Кроме этого, компания участвует в создании образовательных программ для ветеранов, помогая им вернуться к профессии или освоить новую специальность в сельском хозяйстве. Вместе с Superhumans Center, Латифундист Медиа, USAID АГРО, МХП и другими партнерами «Агросем» присоединился к разработке первых в Украине видеокурсов для трактористов и комбайнеров.

КМБШ / Фото: Агросем

Сертифицированные инструкторы Агросем участвовали в разработке и съемках обучающих видео, обеспечивая практичность и профессионализм материалов. Для съемок компания привлекла современную технику, чтобы слушатели могли увидеть реальные технологии уборки урожая и обслуживания машин.

Эта инициатива — не только об обучении. Она о возвращении смысла, профессиональной уверенности и веры в собственные силы. Проект стал примером того, как бизнес, общественные организации и донорские программы могут совместно создавать инфраструктуру для реинтеграции защитников.

Культура развития: когда обучение становится частью ДНК компании

В «Агросем» развитие работников — часть корпоративной философии. Компания создала целостную систему обучения, в центре которой — внутренняя образовательная платформа AgroSkill. Именно здесь ежегодно около 32% команды проходят корпоративные курсы, получают новые сертификации и развивают компетенции, необходимые для работы с современными агротехнологиями. Кроме этого, работники регулярно посещают внешние семинары, отраслевые конференции в Украине и за рубежом, а руководители направлений следят за отраслевыми трендами и инициируют обучение команд за счет компании. Специалисты по бухгалтерии, юристы, HR, IT и служба безопасности проходят курсы повышения квалификации, а для команд проводятся групповые тренинги — от 10 до 60 участников.

Компания также инвестирует в партнерские программы с Киево-Могилянской бизнес-школой (КМБШ) — за 2024−2025 годы в обучении приняли участие 70 руководителей и менеджеров направлений. Программа направлена на развитие управленческих навыков, стратегического мышления и культуры лидерства.

КМБШ / Фото: Агросем

Люди, которые остаются и растут вместе с компанией

Такой подход к развитию команды дает ощутимый результат, ведь среди всех сотрудников 41% работает в компании от 3 до 10 лет, а 5% — более 10 лет. Такие показатели подтверждают эффективность систем обучения, программ мотивации и сформированной корпоративной культуры.

Компания осуществляет активную политику привлечения молодых специалистов: более 13% работников — в возрасте до 25 лет, при этом средний возраст команды — 36 лет. Это обеспечивает оптимальный баланс между опытом и свежими идеями и способствует динамичному развитию организации.

Повышение роли женщин в команде компании является еще одним из ключевых приоритетов. По состоянию на 2025 год 45% руководящих должностей занимают женщины, а компания системно обеспечивает условия для их профессионального развития, в частности, через учебные программы, доступ к образовательным ресурсам и создание равных возможностей карьерного роста на основе квалификации и навыков.

В основе успеха «Агросем» — не только внедрение современных технологий, но и люди, которые ежедневно развиваются, делятся знаниями и создают новые решения для агроиндустрии. Компания строит культуру, где обучение и поддержка интегрированы во все бизнес-процессы и являются ключевыми элементами развития бизнеса.