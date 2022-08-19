Нефть в обмен на изюм и траву. Афганистан и РФ договариваются о бартерной торговле 19 августа, 12:58 Талибан признан в РФ запрещенной террористической организацией. Это не мешает российским террористам вести переговоры с «коллегами» (Фото:Stringer / Reuters)

Афганистан рассматривает возможность покупки нефтепродуктов и товаров в РФ по бартерной схеме. Страна взамен согласна экспортировать в Россию изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на заявление главы минпромторга Афганистана Нуриддина Азизи.

«В приоритете у нас — осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет — в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами», — сказал он.

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По словам Азизи, Кабул хотел бы договориться с Москвой о поставках около 1 млн т бензина и 1 млн т дизельного топлива до конца 2022 года.

Взамен на российские нефтепродукты Афганистан, по его словам, мог бы предложить полезные ископаемые. «Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле», — отметил он.

Делегация минпромторга Афганистана находится в РФ с 14 августа.

О том, что Афганистан намерен закупать нефть в РФ стало известно в мае.

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