Нашли новых друзей. Россия будет продавать нефть и газ Талибану 13 мая, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Боевики Талибана (Фото:Getty Images)

Исламский Эмират Афганистан намерен закупать у России газ и нефть и хочет подписать конкретное соглашение, касающееся поставок.

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Об этом заявил временный поверенный в делах страны от сформированного Талибаном (который признан в РФ террористической организацией) правительства Джамал Насир Гарвал, пишет Коммерсантъ.

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При этом Насир отметил, что Кабул не собирается запрашивать у Москвы кредиты или брать в долг у других стран, а делает упор на инвестиции.

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — сказал представитель талибского правительства.

По словам временного поверенного, Афганистан настроен на то, чтобы «подписать конкретные соглашения» о поставках с РФ. Также он заявил, что угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта газопровода TAPI, больше нет.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 пришли к принципиальному согласию в вопросе отказа от российской нефти.

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