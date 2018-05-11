Аэропорт Харьков нарастил пассажиропоток на 20%

В апреле услугами аэропорта воспользовались 65,3 тыс. человек

За четыре месяца 2018 года международный аэропорт Харьков увеличил пассажиропоток на 20% в сравнении с январем-апрелем прошлого года - до 236,9 тыс. человек.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Наиболее популярными направлениями остаются Стамбул, Киев, Шарм-Эль-Шейх, Варшава, Тель-Авив и Минск, Дортмунд и Анталия.

В апреле услугами аэропорта воспользовались 65,3 тыс. человек, что на 5% больше, чем в апреле прошлого года (61,9 тыс. человек).

Отметим, что в марте 2018 года аэропорт Харьков увеличил пассажиропоток на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года- до 58,6 тыс. чел.

Добавим, что в 2017 году Харьковский аэропорт установил рекордный показатель пассажиропотока за последние 26 лет - его услугами воспользовались 806 тыс. пассажиров.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час. Аэропортом через компанию Нью Системс АМ управляет компания DCH.