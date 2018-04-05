Харьковский аэропорт существенно увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт Харьков (МАХ) в марте увеличил пассажиропоток на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 58,6 тыс. чел.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Доля пассажиропотока на международных рейсах составила 74%. Наиболее популярными направлениями были Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines, Atlasglobal), Киев (МАУ), Шарм-Эль-Шейх (Windrose, Azur Air Ukraine, Bravo Airways, YanAir, МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ) и Минск (Belavia).

Кроме того, в этом году в аэропорту планируется открыть восемь новых международных направлений: в Милан, Дортмунд, Катовице, Батуми, Барселону, Римини, Ларнаку и Вену. Кроме того, в июне ожидается увеличение частоты рейсов в Варшаву с девяти до 11 в неделю.

Напомним, в феврале 2018 года пассажиропоток в МАХ составил 53,4 тыс. чел. - на 33% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля пассажиропотока на международных рейсах составила 74%.

Добавим, что в 2017 году Харьковский аэропорт установил рекордный показатель пассажиропотока за последние 26 лет.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час. Аэропортом через компанию Нью Системс АМ управляет компания DCH.