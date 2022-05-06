Любимая игрушка Абрамовича. Футбольный клуб Челси близок к продаже — Bloomberg
Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)
Клуб Английской Премьер-лиги Челси близок к продаже консорциуму, который возглавляет Тодд Боли.
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Футбольный клуб Челси близок к подписанию соглашения о продаже с группой, которую возглавляет президент Guggenheim Partners Тодд Боли. Об этом пишет Bloomberg.
Консорциум может официально объявить о сделке уже 6 мая. Соглашение станет первым шагом к получению контроля над клубом. Правительство Британии и Английская премьер-лига должны будут согласовать сделку.
Сумма соглашения не раскрывается. Как пишет Bloomberg, сумма сделки скорее всего превысит рекорд Манчестер Юнайтед, который в 2005 году продали более, чем за 700 млн фунтов стерлингов.
В консорциум, который, скорее всего, купит клуб, кроме Боэли входят инвесткомпания Clearlake Capital, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и американский бизнесмен Марк Уолтер.
Боэли и Уолтер — совладельцы бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс.
Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович попросил потенциальных покупателей футбольного клуба Челси увеличить сумму сделки еще на 600 млн евро.
После продажи Челси Абрамович будет заинтересован в покупке испанской Валенсии.
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