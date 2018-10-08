Казахстан обогнал США по импорту украинского шоколада

0 комментировать
Казахстан стал крупнейшим импортером украинского шоколада
Фото: pixabay/congerdesign

Казахстан стал крупнейшим импортером украинского шоколада

Казахстан стал лидером среди стран-импортеров украинского шоколада по итогам 9 месяцев 2018 года.

Об этом соощается в данных Государственной фискальной службы (ГФС), передает профильный портал Agronews.

За этот период Украина экспортировала в Казахстан шоколада на $15 млн. Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил $14 млн.

Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Беларусь шоколада на $10 млн.

Всего за 9 месяцев Украина экспортировала шоколада на $118 млн. В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на $84 млн.

Напомним, что по итогам восьми месяцев 2018 года США были основными покупателями украинского шоколада, второе и третье место занимали Казахстан и Беларусь.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове