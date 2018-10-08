Казахстан обогнал США по импорту украинского шоколада

Казахстан стал лидером среди стран-импортеров украинского шоколада по итогам 9 месяцев 2018 года.

Об этом соощается в данных Государственной фискальной службы (ГФС), передает профильный портал Agronews.

За этот период Украина экспортировала в Казахстан шоколада на $15 млн. Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил $14 млн.

Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Беларусь шоколада на $10 млн.

Всего за 9 месяцев Украина экспортировала шоколада на $118 млн. В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на $84 млн.

Напомним, что по итогам восьми месяцев 2018 года США были основными покупателями украинского шоколада, второе и третье место занимали Казахстан и Беларусь.