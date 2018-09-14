США стали крупнейшим импортером украинского шоколада

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США лидируют по покупке шоколада из Украины
Фото: pixabay/PublicDomainPictures

США лидируют по покупке шоколада из Украины

США стали основными покупателями украинского шоколада за восемь месяцев текущего года купив 13,6%, второе и третье место заняли Казахстан с 12,3% и Беларусь - 9%. Другие страны купили 64,9% шоколада.

Об этом сообщили в аналитическом отделе Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB)

Эксперты отмечают, что в целом за 8 месяцев 2018 года было экспортировано шоколадных изделий на сумму $101 млн.

Для сравнения, в 2017 году общий объем экспорта шоколадных изделий составил 60,9 тыс. тонн с общей стоимостью $150,1 млн, а главными странами-импортерами выступали Казахстан, Беларусь и Республика Молдова.

Также аналитики UFEB считают, что экспорт кондитерских изделий из Украины по объему превышает импорт в 7 раз (55,1 тыс. тонн против 7,9 тыс. тонн).

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2018 года из Украины было экспортировано 55,1 тыс. тонн кондитерских изделий (включительно белый шоколад), что на 7,1% больше экспорта в январе-августе 2017 года (51,2 тыс. тонн).

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