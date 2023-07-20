Зеленский призвал Кабмин поддержать решение НБУ по Сенс Банку

20 июля, 23:32
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НБУ принял решение вывести Сенс Банк с рынка (Фото:Громадське)

НБУ принял решение вывести Сенс Банк с рынка (Фото:Громадське)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой поддержать решение Нацбанка по Сенс Банку.

«Будет правильно, чтобы Кабинет Министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их в этом финансовом учреждении. В интересах вкладчиков ради финансовой устойчивости и элементарной справедливости», — заявил президент.

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20 июля правление НБУ приняло решение вывести с рынка системно важный банк Сенс Банк и обратилось к Кабмину с предложением принять участие в этой процедуре.

Доля Sense Bank в банковском секторе составляет 3,2%. После национализации доля государства в банковском секторе возрастет до 56%.

Временная администрация начнет работу в банке с утра пятницы  (21 июля), уже в понедельник  (24 июля) банк будет работать как государственный.

Главой временной администрации назначена начальница управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда гарантирования вкладов Виктория Степанец.

Государство ожидает судов с российскими олигархами, владельцами Сенс Банка, которые будут пытаться компенсировать убытки.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НБУ Кабинет министров Украины Национализация Владимир Зеленский Альфа Банк Сенс банк Национальный банку Украины

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