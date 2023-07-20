Зеленский призвал Кабмин поддержать решение НБУ по Сенс Банку
НБУ принял решение вывести Сенс Банк с рынка (Фото:Громадське)
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой поддержать решение Нацбанка по Сенс Банку.
«Будет правильно, чтобы Кабинет Министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их в этом финансовом учреждении. В интересах вкладчиков ради финансовой устойчивости и элементарной справедливости», — заявил президент.
20 июля правление НБУ приняло решение вывести с рынка системно важный банк Сенс Банк и обратилось к Кабмину с предложением принять участие в этой процедуре.
Доля Sense Bank в банковском секторе составляет 3,2%. После национализации доля государства в банковском секторе возрастет до 56%.
Временная администрация начнет работу в банке с утра пятницы (21 июля), уже в понедельник (24 июля) банк будет работать как государственный.
Главой временной администрации назначена начальница управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Фонда гарантирования вкладов Виктория Степанец.
Государство ожидает судов с российскими олигархами, владельцами Сенс Банка, которые будут пытаться компенсировать убытки.