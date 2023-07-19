Фридман теряет Сенс. Украина наконец готова национализировать последний российский банк — подробности
19 июля, 20:30
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NV Премиум
Государство национализирует украинский банк российского олигарха Михаила Фридмана (на фото) (Фото:dumskaya.net)
Решение о национализации должно быть принято до конца этой недели. Государство ожидает судов с российскими олигархами, владельцами Сенс Банка, которые будут пытаться компенсировать убытки. Готов ли к этому глава НБУ Андрей Пышный?
Процесс начинается. С чего именно?
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