В Украине стало больше денег в обращении

Денежная масса в Украине в сентябре 2018 года возросла на 1,2% – до 1 трлн 248,5 млрд грн. В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 3,3%.

Об этом свидетельствуют данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Это обусловлено как ростом остатка по депозитам на 1,4% - до 899,8 млрд грн, так и объема наличных средств в обращении вне банков - на 1,3%, до 348,3 млрд грн.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в сентябре возрос на 1,5% - до 501,9 млрд грн, в иностранной - на 1,3%, до 397,8 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков увеличился на 2,7%, в том числе в нацвалюте – на 2,3% и инвалюте - на 3,2%.

Доходность депозитных продуктов в нацвалюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,6 процентных пункта (п.п.) – до 13% годовых, инвалюте – на 0,1 п.п., до 1,9% годовых.

В целом за январь-сентябрь 2018 года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 4,4 п.п., тогда как по валютным снизилась на 0,9 п.п.

Процентная ставка по депозитам для населения по итогам сентября снизилась в нацвалюте на 0,1 п.п. – до 10,6% годовых, инвалюте - на 0,1 п.п., до 2,4% годовых.

В целом с начала текущего года ставка по депозитам для населения снизилась в нацвалюте на 1,6 п.п., инвалюте - на 1 п.п.

Денежная база в сентябре возросла на 0,6% - до 424,4 млрд грн. Рост за девять месяцев составил 6,3%.

Ранее НБУ также сообщил, что банки стали активнее кредитовать бизнес и население. При этом стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса выросла, для населения – оставалась почти на уровне предыдущего месяца.