Украинские банки стали активнее кредитовать население

Кредитный портфель банков в национальной валюте в сентябре увеличился на 1,1% - до 614,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.

В сентябре банки активно предоставляли кредиты корпоративному сектору - их объем вырос как в гривне на 1,1% - до 485,7 млрд грн, так и в иностранной (в долларовом эквиваленте) они увеличились на 1,3% - до $14,7 мдрд.

За этот же период объем гривневых кредитов населению вырос на 0,9% - до 127,4 млрд грн.

Стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса выросла, для населения - оставалась почти на уровне предыдущего месяца.

В сентябре 2018 года банки продолжали активно привлекать средства на депозитные счета. Объем гривневых депозитов банков вырос на 1,5% - до почти 502 млрд грн.

В регуляторе отмечают, что притоку средств на депозитные счета домохозяйств способствовало сохранение высоких темпов роста зарплаты.

Объем депозитов домохозяйств в гривне в платежеспособных банках вырос на 2,8% - до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,4% - до $8,7 млрд.

Объем гривневых депозитов бизнеса в платежеспособных банках остался практически на уровне предыдущего месяца - 242,5 млрд грн. При этом средства в иностранной валюте выросли на 1% - до $5,3 млрд.

Ставки по гривневым кредитными ресурсами, прежде всего бизнеса, отреагировали на увеличение учетной ставки, сужение ликвидности банковской системы и значительного спроса на кредитные ресурсы. Ставки по гривневым кредитам корпоративного сектора повысились на 1,9 п. п. до 19,8% годовых, домашних хозяйств - на 0,3 п. п. до 32,1% годовых.

Повысилась и доходность гривневых депозитов для бизнеса - на 0,6 п. п. до 13% годовых. В то же время стоимость гривневых депозитов населения осталась практически на уровне предыдущего месяца (10,6% годовых), что связано с усилением дифференциации отдельными банками процентных ставок по срочным депозитам и средствами по требованию.