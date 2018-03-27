В Украине сорвалась продажа "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании существенного участия в Сбербанке белорусскому Паритетбанку из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
НБУ сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского Сбербанка вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.
Паритетбанк - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,8% банка владеет управления делами президента Беларуси.
Сбербанк (Украина) принадлежит российскому Сбербанку. Переговоры о его продаже продолжаются второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков.
Напомним, что в марте 2017 Сбербанк России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.
Позже стало известно, что главным акционером украинского Сбербанка станет гражданин Великобритании Саид Гуцериев.
Кроме того, на согласование сделки по покупке украинской "дочки" Сбербанка России в регулирующие органы Беларуси и Украины подал документы белорусский IT-бизнесмен, гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня.
Национальный банк получил 30 июня пакет документов от Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретение 100% акций Сбербанка.
В начале августа Прокопеня отозвал из Национального банка заявку на покупку Сбербанка.
В сентябре 2017 заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент.
В декабре Паритетбанк подал пакет документов в Национальный банк Украины (НБУ) для приобретения акций украинского Сбербанка.
Комментарии
Правила комментирования