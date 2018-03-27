В Украине сорвалась продажа "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании существенного участия в Сбербанке белорусскому Паритетбанку из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

НБУ сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского Сбербанка вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Паритетбанк - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,8% банка владеет управления делами президента Беларуси.

Сбербанк (Украина) принадлежит российскому Сбербанку. Переговоры о его продаже продолжаются второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков.

Напомним, что в марте 2017 Сбербанк России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.

Позже стало известно, что главным акционером украинского Сбербанка станет гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

Кроме того, на согласование сделки по покупке украинской "дочки" Сбербанка России в регулирующие органы Беларуси и Украины подал документы белорусский IT-бизнесмен, гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня.

Национальный банк получил 30 июня пакет документов от Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретение 100% акций Сбербанка.

В начале августа Прокопеня отозвал из Национального банка заявку на покупку Сбербанка.

В сентябре 2017 заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент.

В декабре Паритетбанк подал пакет документов в Национальный банк Украины (НБУ) для приобретения акций украинского Сбербанка.