В Украине ProZorro защитили от мошенников

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины О публичных закупках и некоторые другие законы по осуществлению мониторинга закупок.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По словам, Порошенко в онлайн-режиме будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так.

"Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему", - подчеркнул Порошенко.

Закон будет способствовать предотвращению потерь публичных денежных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере.

Напомним, внедрение системы электронных закупок ProZorro началось летом 2014 года. В ночь на 25 декабря Верховная Рада наконец приняла Закон О публичных закупках.

С 1 августа 2016 года все государственные тендеры в Украине провели исключительно в электронной системе ProZorro