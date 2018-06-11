В НБУ задумались о возврате валютных ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) готовит план действий на случай срыва сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом рассказал глава регулятора Яков Смолий в интервью ZN.ua.

"Когда у нас спрашивали, что вы будете делать, если не будет программы сотрудничества с МВФ, мы озвучили, что у нас уже есть несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманные критерии, по которым мы будем внедрять те или иные меры в случае наступления той или другой ситуации", - отметил он.

По словам Смолия, публиковаться эти критерии не будут, так как это "внутренние наработки". Отмечается, что срыв кредитной программы с МВФ может привести к усилению валютных ограничений.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, при реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политики и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введение валютных ограничений", - подчеркнул он.

Глава НБУ также заявил, что Украина может получить пятый транш МВФ до осени этого года.