Украина может получить пятый транш МВФ к осени - Смолий

Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда до осени этого года, рассказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Zn.ua.

Он напомнил, что для получения транша МВФ Украина брала на себя обязательства - поднять тарифы на газ и принять закон об Антикоррупционном суде.

Смолий отметил, что НАК Нафтогаз Украины представил МВФ другую концепцию газового рынка, которую в фонде в итоге признали приемлемой для продолжения переговоров. А недавно Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде.

"После согласования всех вопросов и принятия решения обычно приблизительно через неделю-две в Киев прибывает миссия Фонда. Она здесь работает около двух недель, после чего едет в Вашингтон и готовит документы на заседание совета директоров. Это еще около двух недель. После принятия решения советом директоров нужны еще несколько недель для его оформления и перечисления средств. Таким образом, сугубо для прохождения всех процедур необходимо около двух месяцев. То есть да, к осени это (получить транш МВФ) возможно", - сказал глава Нацбанка.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд. При этом, регулятор, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.