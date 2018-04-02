В НБУ планируют повысить лимит для финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций - ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн”, - заявил он.

Береза надеется, что закон будет принят в ближайшее время.

Напомним, что до 2014 года все банковские операции свыше 80 тыс. грн подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. грн.

Финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.