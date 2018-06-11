Украинцы в полтора раза увеличили продажу валюты

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Украинцы в полтора раза увеличили продажу валюты
Фото: pixabay

В мая 2018 года чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты украинцами составил $350,6 млн, что почти в полтора раза больше чем в апреле этого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в мае население продало банкам более $1 млрд, а купило $723,3 млн.

Отметим, что в апреле 2018 года чистая продажа валюты украинцами составил $234,7 млн, что в 2,2 раза больше в сравнении с мартом.

В целом в 2017 году чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составил $2,1 млрд.

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