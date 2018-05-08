Украинцы удвоили продажу валюты

В апреле население продало валюты на $234,7 млн больше, чем купило

В апреле 2018 года чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты украинцами составила $234,7 млн, что в 2,2 раза больше в сравнении с мартом этого года ($104,9 млн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в апреле население продало банкам $884,8 млн, а купило $650,1 млн.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в прошлом месяце купили $491 млн, продали - $692,3 млн.

Отметим, что в апреле прошлого года чистая продажа валюты населением составила $356 млн.

В целом в 2017 году чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила $2,1 млрд. В 2016 году чистая продажа наличной валюты населением через банки составила $2,5 млрд, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.