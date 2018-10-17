Тигипко нацелился на покупку нового банка

1 комментировать
Сергей Тигипко купит еще один банк
Фото: visti.ks.ua

Сергей Тигипко купит еще один банк

Учредитель и основной акционер Группы ТАС – бизнесмен Сергей Тигипко заявил о планах по покупке очередного банка.

"Мы много чего покупали и сейчас мы будем покупать…  ВиЭс Банк уже на нашем балансе. Тас и ВиЭс мы объединяем. Мы получаем с 1,35 миллиарда до 2,1 миллиарда рост капитала, мы получаем рост активов, мы получаем прибыльность... Покупка банка – это самый перфект… Мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если необходимо, его в ТАСкомбанк", – сказал Тигипко на Украинском банковском форуме.

Он отметил, что банковская группа не будет сокращать количество отделений.

"Мы анализируем все каналы продаж. Сегодня самый эффективный канал продаж – это отделения", – подчеркнул Тигипко.

Напомним, что перед покупкой у российского Сбербанка его "дочки" – ВиЭс Банка (VS Bank) Тигипко купил у греков Универсал банк (Universal Bank). Также бизнесмен скупал кредитные портфели Платинум Банка, банка Новый и Банка Форум, у ВТБ Банка – долги группы Ukraine Minerals.

Кроме того, в начале октября текущего года группа анонсировала достижение предварительной договоренности о покупке Завода Кузня на Рыбальском, который опосредованно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс Банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

VS Банк основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (14,4 млрд грн), VS Банк – 37-е место (2,2 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове