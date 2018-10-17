Тигипко нацелился на покупку нового банка

Учредитель и основной акционер Группы ТАС – бизнесмен Сергей Тигипко заявил о планах по покупке очередного банка.

"Мы много чего покупали и сейчас мы будем покупать… ВиЭс Банк уже на нашем балансе. Тас и ВиЭс мы объединяем. Мы получаем с 1,35 миллиарда до 2,1 миллиарда рост капитала, мы получаем рост активов, мы получаем прибыльность... Покупка банка – это самый перфект… Мы готовы сегодня к покупке следующего банка и к интеграции, если необходимо, его в ТАСкомбанк", – сказал Тигипко на Украинском банковском форуме.

Он отметил, что банковская группа не будет сокращать количество отделений.

"Мы анализируем все каналы продаж. Сегодня самый эффективный канал продаж – это отделения", – подчеркнул Тигипко.

Напомним, что перед покупкой у российского Сбербанка его "дочки" – ВиЭс Банка (VS Bank) Тигипко купил у греков Универсал банк (Universal Bank). Также бизнесмен скупал кредитные портфели Платинум Банка, банка Новый и Банка Форум, у ВТБ Банка – долги группы Ukraine Minerals.

Кроме того, в начале октября текущего года группа анонсировала достижение предварительной договоренности о покупке Завода Кузня на Рыбальском, который опосредованно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс Банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

VS Банк основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (14,4 млрд грн), VS Банк – 37-е место (2,2 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.