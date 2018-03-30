Суд арестовал счета украинского оператора электронных денег

Суд арестовал счета компании Электрум пеймент систем в Укргазбанке. Компания выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег Электрум (Electrum), а банк, в свою очередь, является эмитентом Электрума.

Такое постановление 2 марта принял Шевченковский районный суд Киева, передают Українські Новини.

Причиной для ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ. Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, среди которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии Национального банка Украины (НБУ) на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем не только на территории Украины, но и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

К этой схеме, по версии следствия, причастна и Электрум пеймент систем, поскольку трансакции между территорией Украины и "ДНР"/"ЛНР" осуществляются с помощью электронных денег Электрум. Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Операции с электронными деньгами Электрум обеспечивает именно Укргазбанк. Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право "заводить" средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать Электрум на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.

По данным СМИ, одним из бенефициаров компании является Юрий Корж, который руководил Электрум пеймент систем с момента основания. На данный момент компанией руководит Вячеслав Пожарский, который также числится среди бенефициаров финансовой компании Кэш Энд Гоу Украина.

Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы Электрум пеймент систем. Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на десятки обысков и аресты счетов Электрум пеймент систем, а также еще 8-ми "дочерних" компаний. В том числе и винницкой айти-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения для процессингов Elpaysys и Payline.