Ставки по депозитам в Украине снизились

Средние процентные ставки по банковским вкладам незначительно снизились за последнюю неделю. Подешевели в основном "короткие" депозиты, как в гривне, так и в валюте.

Об этом сообщает liga.net.

Так, средняя процентная ставка в гривне снизилась на 0,01 п.п. по депозитам на срок от 1 до 3 месяцев (9,46%). Подешевели депозиты сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 11,84% годовіх). Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98%, а бессрочных сбережений - 7,38% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (12,36%) и свыше 12 месяцев (12,01%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала для сбережений на период от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,03%). Депозиты сроком свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,01 п.п. до 2,88% годовых. Не изменилась доходность бессрочных сбережений и составляет 0,94% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,85% годовых. Стоимость вкладов на срок от 1 до 3 месяцев составляет 1,14% годовых. Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев предлагают 2,59% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась только для депозитов сроком свыше года (на 0,01 п.п. до 1,91% годовых). Бессрочные сбережения предлагают 0,63% годовых. Доходность вкладов периодом до 1 месяца составляет 0,52% годовых. Стоимость депозитов на период от 1 до 3 месяцев по-прежнему составляет - 0,77% годовых. Не изменилась средняя ставка для сбережений сроком от 3 до 6 месяцев (1,29%). Вклады на срок от 6 до 12 месяцев предлагают - 1,76% годовых.

Обзор составлен на основании данных по 138 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 21.05.18

Ранее в Нацбанке констатировали, что ставки по депозитам в валюте обновили исторический минимум. Вместе с тем, банки прекратили снижать ставки по депозитам в гривне после того, как Национальный банк Украины несколько раз подряд поднимал свою учетную ставку.