Ставки по депозитам в гривне выросли

Депозитные ставки выросли для гривневых вкладов, валютные вклады незначительно подешевели за последнюю неделю. При этом средние процентные ставки по гривневым вкладам упали на период до полугода и выросли на сроки свыше полугода.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, передает liga.net.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла на 0,02 п.п. по депозитам на сроки 6 до 12 месяцев (12,64%) и свыше 12 месяцев (12,17%). Повысили стоимость своих вкладов Банк Вернум, Конкорд и Пивденный. Упали в цене вклады на период от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 9,85%) и от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 11,88%). Снизили доходность гривневых вкладов Мегабанк, Первый Инвестиционный Банк и ОТП Банк. Не претерпели изменений вклады периодом до 1 месяца (9,58%). Бессрочные сбережения подорожали на 0,15 п.п. и предлагают 7,53% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась только для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,07% годовых). Опустил доходность долларовых вкладов МегаБанк. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых, бессрочные сбережения - 0,99%. Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,25% годовых. Средняя стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев – 2,67% годовых, свыше 12 месяцев - 2,88%. Максимальные проценты для долларовых сбережений (5%) предлагают Альфа-Банк, Универсал Банк, МегаБанк, МистоБанк и Пивденный, на сроки от года до 2 лет.

Стоимость депозитов в евро снизил ПинБанк. Средняя ставка опустилась на 0,03 п.п. для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев (1,36%). Бессрочные сбережения предлагают 0,61% годовых, вклады на период до 1 месяца - 0,65%, от 1 до 3 месяцев - 0,88% годовых. Доходность вкладов на срок от 6 до 12 месяцев составляет -1,83%, свыше 12 месяцев - 2,05% годовых. Максимальную ставку по депозитам в евро предлагает МистоБанк – 5,25% годовых на 18 месяцев.

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 09.07.18

Ранее в Нацбанке констатировали, что ставки по депозитам в валюте обновили исторический минимум. Вместе с тем, банки прекратили снижать ставки по депозитам в гривне после того, как Национальный банк Украины несколько раз подряд поднимал свою учетную ставку.