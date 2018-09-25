Швейцарская компания стала совладельцем банка в Украине

Швейцарская компания ResponsAbility Participations AG вошла в состав акционеров украинского банка Львов.

Об этом свидетельствуют данные реестра юрлиц и физлиц предпринимателей.

Также, согласно данным реестра, среди акционеров банка числится кипрская Frontmost Limited. Конечным бенефициаром банка указан Петурсон Маргейр.

Пока доля ResponsAbility в капитале банка составляет 40%. Однако, компания намерена увеличить ее до 51% и стать мажоритарным владельцем.

Банк Львов зарегистрирован в НБУ в октябре 1991 года. В 2006 году группа исландских компаний через Нью прогресс Холдинг выкупила контрольный пакет акций банка.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 44-е место (1,5 млрд грн) среди 88 действующих банков.

Напомним, что в июле Национальный банк Украины разрешил ResponsAbility установить контроль над банком Львов.

ResponsAbility Participations AG управляет инвестициями свыше $3 млрд в 90 странах мира. Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в ЕС, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке. Компания инвестирует в энергетику, сельское хозяйство и финансы.