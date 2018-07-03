Швейцарской компании разрешили купить банк в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations AG установить контроль над банком Львов.

Об этом сообщили в НБУ, передает finclub.

"Национальный банк 23 июня согласовал компании responsAbility Participations AG приобретение контроля над 51% акций банка Львов", - говорится в сообщении.

Речь идет о прямом владении существенным участием в банке.

Отметим, что еще 23 мая владельцем 99,9% акций банка опосредованно был гражданин Исландии Петурсон Маргеир, а формальным владельцем 90% акций была украинская компания Нью Прогресс Холдинг.

Банк Львов зарегистрирован в НБУ в октябре 1991 года. В 2006 году группа исландских компаний через Нью прогресс Холдинг выкупила контрольный пакет акций банка. В настоящее время исландские инвесторы владеют более 99% акций банка Львов.

По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 44-е место (1,5 млрд грн) среди 88 действующих банков.

Напомним, что 12 сентября банк Львов подал необходимую документацию в Национальный банк по согласованию инвестиции нового стратегического акционера, швейцарской компании по управлению активами ResponsAbility Participations AG. Отметим, что швейцарская компания хотела купить 40% акций банка Львов.