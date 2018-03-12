Продажа украинского Сбербанка оказалась под угрозой

На покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент - банк Паритет, принадлежащий управлению делами президента Беларуси. Однако согласованию сделке со стороны Национального банка Украины (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера Паритета Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

Также изданию сообщили в НБУ, что украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, также претендовавший на покупку Сбербанка в Украине, не подал регулятору документы для согласования сделки.

В результате единственным реальным претендентом на покупку украинского Сбербанка оказался небольшой белорусский госбанк – Паритетбанк. "21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк", - уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет.

При этом, Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Официально в НБУ изданию сообщили, что "выносят решение на основании анализа всего пакета документов в отведенный срок и не комментируют влияние отдельных фактов на вероятность согласования". Глава Паритетбанка Сергей Белов на вопрос о влиянии санкций против Шеймана на согласование сделки по приобретению украинского Сбербанка заявил: "Мы не получали никаких запросов от НБУ относительно нашей заявки и, следовательно, комментировать пока нечего".

Паритетбанк - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,8% банка владеет управление делами президента Беларуси.

Сбербанк (Украина) принадлежит российскому Сбербанку. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Их действие заканчивалось в марте 2018 года.

Однако, Сбербанк продал VS Bank украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

В начале марта Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом.

Позже президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против четырех российских госбанков. Санкции вводятся на один год против Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Банкам запрещено осуществлять операции по выводу капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.