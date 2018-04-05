Приватбанк отдал НБУ более 2 млрд грн

Государственный Приватбанк погасил кредиты рефинансирования Национального банка (НБУ) на 2,3 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе банка передают Українські Новини.

Отмечается, что НБУ 10 января выделил рефинансирование Приватбанку на 2,3 млрд грн сроком на 84 дня под 16,5% годовых.

Ранее в Приватбанке рассказали, что рефинансирование было выдано на программы развития кредитования малого и среднего бизнеса, в частности агропрограмму АгроКУБ. В банке отмечали, что планируют направить на программу финансовой поддержки украинского предпринимательства не менее 5 млрд грн в 2018 году.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.