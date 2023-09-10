Второй фронт против олигарха. Как Коломойский (не) выводил миллиарды из ПриватБанка — версия НАБУ 10 сентября, 18:30 Сюжет NV Премиум Игорю Коломойскому вручили новое подозрение по делу ПриватБанка (Фото:Ґрати)

Детектив НАБУ заподозрили бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского в том, что он за деньги своего банка покрыл собственные убыточные инвестиции. NV Бизнес выяснил детали очередного дела, фигурантом которого стал днепровский миллиардер.



Всего неделю назад Игоря Коломойского задержали сотрудники СБУ, а суд отправил его под арест на два месяца по подозрению в финансовых махинациях.

НАБУ открыло новый фронт против Коломойского. 7 сентября 2023 года детективы антикоррупционного ведомства по согласованию с САП объявили Коломойскому подозрение в завладении средствами его бывшего ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

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По данным Центра противодействия коррупции, фигурантами дела также стали пять членов якобы организованной Коломойским группы — бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет; его заместитель Людмила Шмальченко; начальник департамента межбанковских операций Надежда Конопкина; заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов банков-корреспондентов Якименко, директор департамента межбанковского дилинга Ярослав Луговой.

В новом подозрении Коломойскому от НАБУ действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. А один из них задержан в порядке ст. 208 УПК.

Уже 8 сентября НАБУ сообщило: сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале компаний, которыми прямо или косвенно владеет Игорь Коломойский. В списке — 307 юридических лиц, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

Это уже второй арест имущества днепровского бизнесмена. 20 декабря 2017 года Высокий суд Лондона по делу ПриватБанк против Коломойского и Геннадия Боголюбова в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов («worldwide freezing order» — WFO) экс-владельцев ПриватБанка.

NV Бизнес рассказывает, что известно о новом подозрении НАБУ к Коломойскому.

Что установили детективы НАБУ

По данным НАБУ, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар ПриватБанка Игорь Коломойский, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого ПриватБанк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.