АЗС, нефтебазы, гостиницы, футбольный стадион. О чем говорили в Высоком суде Лондона по делу ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова 30 июля, 09:20 Сюжет NV Премиум Игорь Коломойский (Фото:NV)

В Лондонском суде стороны провели перекрестный допрос экспертов с обеих сторон о стоимости 246 АЗС, нефтебаз и недвижимости, которые были переданы ПриватБанку до его национализации в качестве залога. NV Бизнес узнал о новых подробностях дела

В Высоком суде Лондона состоялось очередное рассмотрение дела на $1,9 млрд. Как утверждают в ПриватБанке, они были выведены через преступные схемы и связанные компании его бывшими владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.



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Рассмотрение дела началось в декабре 2017 года. Тогда же суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова. Оба бывших акционера отрицают обвинения. Впрочем, уже в этом году они отказались от личных показаний в суде.

Во время заседаний на этой неделе, с понедельника по четверг, судья провел перекрестный допрос сторон по экспертной оценке активов. Эксперты предоставили свои выводы относительно недвижимости, которую бывшие владельцы банка Коломойский и Боголюбов передали банку как ликвидное залоговое имущество.

Не обошлось без сюрпризов.



Между банком и Коломойским — большой залог

