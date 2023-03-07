Через терминалы iBox теперь нельзя пополнить карты Monobank — Гороховский
Терминал iBox (Фото:dnepr.info)
Со вторника, 7 марта, клиенты Monobank не могут пополнить свои карты через терминалы iBox. Причина — отзыв лицензии Айбокс Банк.
Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.
Клиенты Monobank пользовались этими терминалами, в частности, для безкомиссионного пополнения карты.
«В связи с отзывом лицензии в АО АЙБОКС БАНК компания ООО МЕТАПЕЙ (оператор сети терминалов BOX) временно не принимает пополнение на наши карты. Компании ООО МЕТАПЕЙ нужно время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо АО АЙБОКС БАНК) для приема платежей», — говорится в сообщении банка, которое рассылают пользователям.
Гороховский добавил, что сеть терминалов iBox принимала 12−15 миллиардов гривен в месяц пополнение карт Monobank.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его с 7 марта.