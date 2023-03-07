Через терминалы iBox теперь нельзя пополнить карты Monobank — Гороховский 7 марта, 22:13 Терминал iBox (Фото:dnepr.info)

Со вторника, 7 марта, клиенты Monobank не могут пополнить свои карты через терминалы iBox. Причина — отзыв лицензии Айбокс Банк.

Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

Клиенты Monobank пользовались этими терминалами, в частности, для безкомиссионного пополнения карты.

«В связи с отзывом лицензии в АО АЙБОКС БАНК компания ООО МЕТАПЕЙ (оператор сети терминалов BOX) временно не принимает пополнение на наши карты. Компании ООО МЕТАПЕЙ нужно время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо АО АЙБОКС БАНК) для приема платежей», — говорится в сообщении банка, которое рассылают пользователям.

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Гороховский добавил, что сеть терминалов iBox принимала 12−15 миллиардов гривен в месяц пополнение карт Monobank.

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его с 7 марта.