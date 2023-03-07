НБУ закрыл Айбокс Банк 7 марта, 21:01 Айбокс Банк (Фото:Минфин)

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его с 7 марта.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Свое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов и поддерживал деловые отношения с высокорисковыми клиентами, осуществлявшими деятельность по оказанию услуг по организации и проведению турниров по спортивному покеру.

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В последние два года из-за нарушений в этой сфере Национальный банк неоднократно применял меры воздействия к Айбокс Банку в виде штрафа, отстранения должностного лица банка от должности, остановки отдельных операций, письменной оговорки.

НБУ указывает, что доля Айбокс Банка составила всего 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому его вывод с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Вкладчики смогут вернуть деньги через Фонд гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме.

Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

Також Monobank повідомив своїм клієнтам, що тепер не можна поповнювати картки через термінали iBox.