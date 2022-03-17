Платежная система PayPal полноценно заработала в Украине 17 марта, 21:52 Цей матеріал також доступний українською PayPal заработал в Украине (Фото:Brett Jordan via Pexels)

Международная электронная платежная система PayPal полноценно заработала в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 17 марта.

Он рассказал, что теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

«Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны», — написал Федоров в Facebook.

В письме украинскому министру CEO PayPal Дэн Шульман сообщил, что компания хочет запустить дополнительные сервисы, которые помогут получить доступ к платежам в критическое время.



Партнером PayPal в Украине выступила платежная система Visa. Об этом сообщила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального представительства Visa в Украине.

«Мы гордимся, что в партнерстве с PayPal теперь предоставляем украинским пользователям этого сервиса возможность отправлять и получать средства, благодаря решению Visa Direct, на их карты Visa», — написала она в Facebook.

Как сообщалось, ранее Федоров обратился к PayPal и Rakuten с просьбой о блокировке их сервисов в РФ. 5 марта PayPal приостановила услуги по отправке и получению платежей в России.

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