Платежная система PayPal полноценно заработала в Украине
PayPal заработал в Украине (Фото:Brett Jordan via Pexels)
Международная электронная платежная система PayPal полноценно заработала в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 17 марта.
Он рассказал, что теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.
«Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны», — написал Федоров в Facebook.
В письме украинскому министру CEO PayPal Дэн Шульман сообщил, что компания хочет запустить дополнительные сервисы, которые помогут получить доступ к платежам в критическое время.
Партнером PayPal в Украине выступила платежная система Visa. Об этом сообщила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального представительства Visa в Украине.
«Мы гордимся, что в партнерстве с PayPal теперь предоставляем украинским пользователям этого сервиса возможность отправлять и получать средства, благодаря решению Visa Direct, на их карты Visa», — написала она в Facebook.
Как сообщалось, ранее Федоров обратился к PayPal и Rakuten с просьбой о блокировке их сервисов в РФ. 5 марта PayPal приостановила услуги по отправке и получению платежей в России.
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