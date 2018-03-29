Партнерство государственного значения

Европейские структуры активно содействуют развитию малого и среднего бизнеса в Украине. В первую очередь – предоставляя доступное финансирование.

Перед Украиной стоит непростая задача – создать эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в стране. Это важно, так как именно малые и средние предприятия составляют основу любой развитой экономики. Одним из аспектов такой поддержки является создание условий, в которых предприниматели могут получить доступное финансирование.

Непростая задача – создать эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в стране

Для достижения этой цели в 1999 году Национальным банком Украины, Министерством финансов Украины и Немецким государственным банком (KfW) был основан Немецко-Украинский Фонд. Главная цель деятельности Немецко-Украинского фонда – усиление конкурентоспособности украинских микро-, малых и средних предприятий (ММСП) путем предоставления им кредитов для финансирования инвестиций и оборотных средств через избранные банки-партнеры.

Основной игрок

В процессе поддержки МСБ не стоят в стороне госбанки, являющиеся одними из крупнейших игроков финансового рынка. В частности, сегодня Ощадбанк готов предложить предпринимателям широкую линейку финансовых и консалтинговых продуктов. Это и кредиты для МСБ в аграрном секторе, и программы частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства. Предоставляет доступные кредиты МСБ Ощадбанк благодаря сотрудничеству с Немецко-Украинским Фондом (НУФ). Напомним, что 28 марта 2017 г. Ощадбанк заключил с НУФ договор о привлечении средств для дальнейшего кредитования микро- малого и среднего бизнеса. Речь шла о кредитной линии в €8 млн и 50 млн грн. Отметим, что партнерами НУФ со стороны банковского сектора также являются Укргазбанк, Кредобанк, ПроКредит Банк, Кредитвест Банк, Международный Инвестиционный Банк, Мегабанк.

Что касается государственного Укргазбанка, то это финучреждение сотрудничает с НУФ с 2012 г. и является одним из крупнейших его партнеров. За это время Укргазбанком в партнерстве с Фондом было выдано 274 кредита на общую сумму более 243 млн грн. В конце 2016 года были заключены кредитные договоры, согласно которым объемы финансирования банка для последующего кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса по программам НУФ увеличились вдвое. Следует отметить, что особое внимание банк уделяет представителям МСБ, которые реализуют проекты в сфере экологии и энергосбережения, развивают «зеленые технологии», проекты с использованием вторичного сырья, альтернативных видов энергии и пр.

Городские инициативы

Характерным является тот факт, что европейские инициативы, касающиеся поддержки МСБ в Украине, активно поддерживаются правительством и муниципальными властями. Напомним, что 21 сентября 2017 г. Киевский городской совет своим решением утвердил Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Киеве. Согласно Положению, киевские предприятия могут рассчитывать на компенсацию половины процентной ставки по кредитам, предоставленным банками-партнерами Фонда. Предполагается, что данная программа позволит столичным предпринимателям профинансировать свои инвестиционные проекты, получив дешевое кредитование. Собственно, на компенсацию процентных ставок в городском бюджете Киева на 2018 г. предусмотрено 20 млн грн. Радует то, что подобный опыт уже начинает применяться и в других городах. В течение 2018 года Немецко-Украинский Фонд в рамках своей стратегии планирует подписать ряд соглашений с другими областями Украины, но более подробно о своих планах руководство НУФ обещало рассказать в ходе Второй Финансовой Ярмарки, которая состоится в Харькове в апреле текущего года.

В целом нужно признать, что сегмент МСБ остается недофинансированным и работа по его развитию фактически только начата. Не стоит забывать, что большинство компаний в Украине являются именно малыми и средними предприятиями, которые обеспечивают работой более чем 4 миллиона человек и при этом производят около 20% ВВП.