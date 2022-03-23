Несмотря на войну. Укрпошта доставила 80% пенсий — карта выплат по областям, условия переадресации для беженцев 23 марта, 14:06 Цей матеріал також доступний українською Укрпочта доставила 80% пенсий за март (Фото:dimaberkut / Depositphotos)

Укрпошта по состоянию на 22 марта доставила почти 80% пенсий (или 8,4 млрд грн). Доставка производится по всем регионам.

В большинстве областей показатель выплат пенсий колеблется в пределах 93−99%, сообщили в компании.

«Пока не удалось полностью произвести выплату пенсий в зонах, где проходят активные боевые действия. Так, в Черниговской области выплачено 16%, в Запорожской 48%, в Харьковской — 50%, в Херсонской — 57%, в Сумской — 60% пенсий. Как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные российскими агрессорами или находящиеся под обстрелами, Укрпошта сразу доставит выплаты», — заявили в компании.

Видео дня

Большинство украинцев, которым Укрпошта доставила пенсии за февраль, получили их на местах в отделениях Укрпошты или адресной доставкой. Также в Укрпошту поступило около 22 тыс. обращений на оформление переадресации выплат.

Напомним, Укрпошта доставляет выплаты также временно перемещенным лицам в пределах Украины. Если вы уехали с места фактического проживания, вы можете получить свои выплаты, переадресовав их. Для этого нужно:

1. Обратиться:

— в Укрпошту, позвонив в Контакт-центр 0 800 300 545 и выбрав кнопку 2 — раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии (все звонки бесплатные), или заполнив онлайн-форму;

— в Пенсионный фонд по телефону или через электронный кабинет.

2. Сообщить о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передать следующую информацию:

— фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

— адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

— паспортные данные (серия и номер паспорта);

— номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

— способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);

— новый адрес доставки: индекс отделения Укрпошты или адрес временного проживания.

Тем лицам, которые получают пенсию или денежную помощь почтовым переводом, необходимо сообщить оператору дополнительно код перевода, полученный в SMS-сообщении.

Средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Также пенсию можно получить в любом автоматизированном отделении Укрпошты, к которому будет доступ — об этом нужно уведомить оператора.

По состоянию на 23 марта в Укрпоште работает 4186 отделений; список работающих отделений можно просмотреть по ссылке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.