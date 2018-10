НБУ захотел больше полномочий на фондовом рынке

Национальный банк Украины (НБУ) считает необходимым усилить свою роль в инфраструктуре фондового рынка для обеспечения финансовой стабильности в стране. Для этого регулятор предлагает передать ему полномочия оверсайта (надзора) над Национальным депозитарием Украины и Расчетным центром.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Оверсайт должен заключаться в проверке этих участников фондового рынка на соответствие международным стандартам Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI), разработанным комитетом по платежным системам и рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов (Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for International Settlements) и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions).

"До сих пор ни Национальный депозитарий Украины (НДУ), ни банк Расчетный центр (РЦ) не проходили проверку на соответствие этим стандартам", – отметили в НБУ.

В то же время Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по-прежнему останется регулятором НДУ и РЦ и будет сотрудничать с Нацбанком в рамках оверсайта.

"Применение приобретенного опыта к работе центрального депозитария и центрального контрагента поможет повысить надежность инфраструктуры рынка, а также создаст предпосылки для его дальнейшего развития", – отметил замглавы НБУ Олег Чурий.

При этом Нацбанк отмечает, что приведение деятельности НДУ в соответствие международным стандартам PFMI откроет возможность для создания на его основе полноценного единого центрального депозитария. В частности, это позволит НБУ осуществить передачу обслуживания государственных ценных бумаг из депозитария НБУ в НДУ.

Документ также предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" (Delivery versus payment, DVP).

Напомним, что 14 октября 2013 года вступил в силу закон о депозитарной системе, который предусматривал разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемые коммерческим депозитарием – ВДЦБ – и его конкурентом – подконтрольным государству НДУ. Единый Центральный депозитарий был создан на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов.

В части Расчетного центра закон устанавливал, что на первом этапе основным акционером этой структуры, создаваемой в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн, будет Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарно-клиринговые учреждения.

Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в РЦ составила 77,8%, а в НДУ – 25% акций. Помимо этого, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство – 25%, пенсионный фонд НБУ – 10,9%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9%.