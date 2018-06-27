НБУ вводит банкам плату за выдачу разменных монет

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Украинским банкам придется платить за подкрепление касс монетами 10 и 50 коп.
Фото: пресс-служба НБУ

Украинским банкам придется платить за подкрепление касс монетами 10 и 50 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп.

Об этом говорится в постановлении регулятора №71 от 25 июня, которое вступает в силу 1 августа.

Согласно ему, тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 грн на 1 тыс. штук, тогда как номиналами 1,2,5 и 25 коп. – остается бесплатным.

Отметим, что сейчас подкрепление касс банков монетами бесплатное.

Напомним, что с 1 июля НБУ прекращает чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Также с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения.

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