НБУ назвал дату остановки выпуска мелких монет

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и далее будут использоваться как средство платежа

Национальный банк Украины (НБУ) прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с 1 июля 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

При этом, НБУ продолжит выпускать монеты номиналами 10 и 50 копеек.

Это происходит в связи с введением новых правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.

Также в НБУ уточнили, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.

Ранее в НБУ также сообщили, что регулятор намерен выпустить 140 и 145 млн штук монет номиналом 1 и 2 грн.