НБУ окончательно выиграл дело о рефинансе Приватбанка

Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Национального банка (НБУ) по обеспечению выполнения обязательств Приватбанка по кредитам рефинансирования.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Верховный Суд 3 июля 2018 поставил точку в длительном споре", - говорится в сообщении.

Речь идет об исках компаний Агротерминал Логистик и Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез к НБУ о расторжении ипотечных договоров с Приватбанком. Истцы отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению.

Первая и апелляционная инстанции поддержали истцов. При этом, НБУ и Приватбанк не согласились с такими решениями судей и обратились с кассационными жалобами в суд высшей инстанции.

"После всестороннего изучения сути спора Верховный Суд отменил предыдущие судебные решения и полностью отказал в исках Агротерминалу Логистик и Южмедбиосинтезу", - говорится в сообщении НБУ.

Регулятор ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного суда в подобных спорах.

При этом, НБУ отмечает, что тщательный подход, полное и всестороннее рассмотрение дела позволяет украинским судам принимать справедливые решения по подобным спорам, не дожидаясь примера от высшего суда.

В частности, 2 июля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрел жалобы НБУ и Приватбанка на решение Хозяйственного суда города Киева по иску компании Имме к НБУ и Приватбанку о расторжении ипотечного договора. Суд удовлетворил апелляционные жалобы регулятора и банка и отказал в удовлетворении иска Имме в полном объеме.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.