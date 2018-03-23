НАБУ обыскало украинский банк

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пришло с обысками в центральный офис банка Финансовая инициатива.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно сообщению, представители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей.

"Было категорически отказано в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства", - отметили в Фонде.

Свои действия правоохранители обосновывали наличием в них постановления Соломенского районного суда Киева от 16 марта 2018 года, в которой говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов.

"При этом в постановлении нет ни одной ссылки на то, что именно эти действия нужно осуществлять в банке Финансовая инициатива", - говорится в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что во время досудебного расследования детективы НАБУ неоднократно обращались к банковскому учреждению с постановлениями о временном доступе к вещам и документам, и получали информацию, объем которой был изложен в протоколах процессуального действия.

Каких-либо замечаний относительно предоставления информации о ненадлежащей или неполной подготовке документов, электронных копий, детективы НАБУ в банковское учреждение и Фонд гарантирования не предоставляли, подчеркнули в Фонде.

Напомним, в октябре 2015 года Хозяйственный суд Киева запретил принимать решение о ликвидации финансовой инициативы.

В феврале 2018 года Высший административный суд Украины признал, что в банк Финансовая инициатива незаконно была введена временная администрация, но судебное решение за год никто не выполнил.

Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март 2017 через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015 года.