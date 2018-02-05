Курс валют от НБУ: гривня подешевела

Гривня потеряла несколько копеек к доллару и евро

На понедельник, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,88 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 2 копейки.

Курс евро также вырос, но на 11 копеек, и составляет 34,83 грн/€.

Курсы валют на 5.02.2018:

100 долларов США - 2788.7139

100 евро - 3483.6614

100 польских злотых - 838.6080

10 российских рублей - 4.9762

100 швейцарских франков - 3004.1923

100 юаней - 443.4960

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.