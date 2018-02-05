Курс валют от НБУ: гривня подешевела

На понедельник, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,88 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 2 копейки.
Курс евро также вырос, но на 11 копеек, и составляет 34,83 грн/€.
Курсы валют на 5.02.2018:
100 долларов США - 2788.7139
100 евро - 3483.6614
100 польских злотых - 838.6080
10 российских рублей - 4.9762
100 швейцарских франков - 3004.1923
100 юаней - 443.4960
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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