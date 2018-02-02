Курс валют от НБУ: гривня снизилась к доллару и евро

На пятницу, 2 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,86 грн/$

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал 2 копейки.

Курс евро повысился на 4 копейки и составляет 34,72 грн/€.

Курсы валют на 2.02.2018:

100 долларов США - 2786.9462

100 евро - 3472.2563

100 польских злотых - 835.8222

10 российских рублей - 4.9536

100 швейцарских франков - 2992.5504

100 юаней - 442.6019

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.