Курс валют от НБУ: гривня снизилась к доллару и евро

На пятницу, 2 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,86 грн/$
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал 2 копейки.
Курс евро повысился на 4 копейки и составляет 34,72 грн/€.
Курсы валют на 2.02.2018:
100 долларов США - 2786.9462
100 евро - 3472.2563
100 польских злотых - 835.8222
10 российских рублей - 4.9536
100 швейцарских франков - 2992.5504
100 юаней - 442.6019
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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