Курс валют от НБУ: евро подорожал к гривне

На среду, 14 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,91 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 1 копейку.
Евро подорожал на 18 копеек, его курс составляет 32,07 грн/€.
Курсы валют на 13.03.2018:
100 долларов США - 2591.5887
100 евро - 3207.8685
100 польских злотых - 761.6203
10 российских рублей - 4.5518
100 швейцарских франков - 2744.1133
100 юаней - 409.8727
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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