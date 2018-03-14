Курс валют от НБУ: евро подорожал к гривне

Гривня отвоевала еще оду копейку у доллара

На среду, 14 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,91 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 1 копейку.

Евро подорожал на 18 копеек, его курс составляет 32,07 грн/€.

Курсы валют на 13.03.2018:

100 долларов США - 2591.5887



100 евро - 3207.8685



100 польских злотых - 761.6203

10 российских рублей - 4.5518

100 швейцарских франков - 2744.1133

100 юаней - 409.8727

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.