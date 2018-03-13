Курс валют от НБУ: гривня заметно укрепилась к доллару и евро

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Американская и европейская валюты продолжают дешеветь

Американская и европейская валюты продолжают дешеветь

На вторник, 13 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,92 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек.

Евро продолжил дешеветь, потеряв за день еще 51 копейку. Теперь его курс составляет 31,89 грн/€.

Курсы валют на 13.03.2018:

100 долларов США - 2592.4612

100 евро - 3189.2458

100 польских злотых - 759.1093

10 российских рублей - 4.5793

100 швейцарских франков - 2730.2849

100 юаней -  409.4761

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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