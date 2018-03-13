Курс валют от НБУ: гривня заметно укрепилась к доллару и евро

На вторник, 13 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,92 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек.

Евро продолжил дешеветь, потеряв за день еще 51 копейку. Теперь его курс составляет 31,89 грн/€.

Курсы валют на 13.03.2018:

100 долларов США - 2592.4612



100 евро - 3189.2458



100 польских злотых - 759.1093



10 российских рублей - 4.5793



100 швейцарских франков - 2730.2849



100 юаней - 409.4761



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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.