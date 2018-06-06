Курс валют от НБУ: евро ощутимо подешевел

На среду, 6 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,15 грн/$.
Об этом сообщает НБУ .
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 2 копейки.
При этом, курс евро опустился сразу на 14 копеек и составил 30,53 грн/€.
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Курсы валют на 06.06.2018:
100 долларов США - 2615.6210
100 евро - 3 053.7375
100 польских злотых - 712.0593
100 российских рублей - 4.2200
100 швейцарских франков - 408.4175
100 юаней - 408.4175
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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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