Курс валют от НБУ: евро ощутимо подешевел

На среду, 6 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,15 грн/$.

Об этом сообщает НБУ .

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 2 копейки.

При этом, курс евро опустился сразу на 14 копеек и составил 30,53 грн/€.



Курсы валют на 06.06.2018:



100 долларов США - 2615.6210

100 евро - 3 053.7375

100 польских злотых - 712.0593

100 российских рублей - 4.2200

100 швейцарских франков - 408.4175

100 юаней - 408.4175

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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.