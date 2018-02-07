Курс валют от НБУ: евро и доллар заметно подешевели

На вторник, 7 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,46 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 28 копеек.
Курс евро также снизился на 66 копеек и составляет 33,85 грн/€.
Курсы валют на 7.02.2018:
100 долларов США - 2746.0866
100 евро - 3385.6502
100 польских злотых - 812.9983
10 российских рублей - 4.7992
100 швейцарских франков - 2925.9789
100 юаней - 437.1627
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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