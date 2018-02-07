Курс валют от НБУ: евро и доллар заметно подешевели

На вторник, 7 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,46 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 28 копеек.

Курс евро также снизился на 66 копеек и составляет 33,85 грн/€.

Курсы валют на 7.02.2018:

100 долларов США - 2746.0866

100 евро - 3385.6502

100 польских злотых - 812.9983

10 российских рублей - 4.7992

100 швейцарских франков - 2925.9789

100 юаней - 437.1627

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.